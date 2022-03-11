МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ не планирует отказываться от налогового маневра в нефтяной и металлургической отраслях, он приносит бюджету очень важные доходы, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.

"Почему мы продолжаем следовать нормам, в частности, повышения НДПИ и при прочих равных снижения или замораживания экспортных пошлин? Это касается и нефтяной отрасли, это касается недавно принятых решений по повышению НДПИ по рудам черных и цветных металлов, это касается акциза на жидкую сталь. Не собираемся ли мы исправлять эти ошибочные решения? Осуществлять контрманевр?" — обратилась депутат Оксана Дмитриева к Сазанову.

"В настоящее время маневр продолжается. Меры, которые перечислены, — это источники доходов бюджета, которые сейчас очень важны. И в этих условиях на данный момент правительство не планирует от них отказываться", — ответил замминистра

Налоговый маневр в нефтяной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина постепенно снижается до полной отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, а для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.

Также власти РФ в прошлом году начали еще один маневр — скорректировали налогообложение отдельных секторов экономики, повысив нагрузку на производителей металла, угля и минеральных удобрений, которые получили тогда дополнительную прибыль за счет высоких цен на продукцию на внешних рынках.