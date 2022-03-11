МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские кредитные организации на следующей неделе начнут массово продавать золотые монеты и слитки в отделениях, это в первую очередь связано с изменением условий приобретения этого драгоценного металла для физлиц, полагает Альфа-банк. В Минфине объяснили, зачем разрешают покупать золото за наличную валюту

"На следующей неделе российские банки начнут массово продавать золотые монеты и слитки в отделениях… во-первых, в России только что отменили 20-процентный налог на покупку золота. Во-вторых, Министерство финансов предложило разрешить покупку золота не только за рубли, но и за наличные евро и доллары", — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Альфа-банка.

В сообщении поясняется, что одной из причин роста предложения этого металла со стороны банков является необходимость покупателей вложить деньги во что-то максимально надежное. "За последние пять лет золото подорожало на 60% в долларах — с 1250 до 2000 долларов за тройскую унцию", — говорится там же.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц – ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банков.

Кроме того, в пятницу Госдума приняла закон, разрешающий уполномоченным банкам продавать физлицам драгоценные металлы в слитках за наличную иностранную валюту. Замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в нижней палате парламента, пояснял, что некоторые россияне поддались панике, накупили иностранную валюту и теперь не знают, что с ней делать, поэтому Минфин и предложил дать возможность покупать на нее золото.

Кроме того, по его словам, эта мера позволит также поддержать внутренний рынок и российские аффинажные заводы, которые из-за санкций "не смогут так свободно продавать золото за рубеж", как раньше.