МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское министерство финансов. Банк России уточнил новый порядок выдачи валюты со счетов и вкладов

"Все транзакции… которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", — сказано в генеральной лицензии, выпущенной министерством.

Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.