Минфин США уточнил ограничения на поставки наличных долларов в Россию
Минфин США: запрет на поставки долларов в Россию не касается вывоза банкнот с некоммерческими целями
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское министерство финансов.
"Все транзакции… которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", — сказано в генеральной лицензии, выпущенной министерством.
Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.
https://1prime.ru/finance/20220312/836350306.html
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