МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Платежная система PayPal на фоне геополитической ситуации приостановила отправку и получение платежей в России и просит клиентов вывести деньги со счетов до 18 марта для "сведения к минимуму возможных дальнейших сбоев в обслуживании", говорится в сообщении компании. Daily Mail: Великобритания побила рекорд по импорту из России до санкций

PayPal еще 5 марта заявила о приостановке предоставления услуг в России. При этом компания перестала совершать внутренние переводы по России компания еще в 2020 году, поэтому доля системы на российском платежном рынке не является существенно значимой, говорил РИА Новости в начале марта младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.