ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — ПРАЙМ. Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина раскрыл, сколько резервов России было заморожено

"Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены", — сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Что касается российских банков, Силуанов отметил, что они оказались в непростой ситуации, однако запасы капитала позволяют функционировать даже тем, кто попал под самые жёсткие санкции.

"Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но, я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", — отметил он.

Глава Минфина отметил, что при необходимости государство поможет банкам. "И будем делать все для этого необходимое", — указал он.