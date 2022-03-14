МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, в наличии имеется необходимый объем средств. Минфин России утвердил временный порядок выплат по евробондам

Министр отметил, что заморозку валютных счетов ЦБ РФ и правительства России можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований.

Он также добавил, что РФ готова проводить оплаты и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, причем по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах.