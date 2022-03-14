2022-03-14T13:55:18+03:00
2022-03-14T13:55:18+03:00
2022-03-14T13:55:18+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220314/836371585.html
Спрос банков на аукционе "тонкой настройки" составил 1,4 триллиона рублей
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. Банки на однодневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 1,424 триллиона рублей при лимите размещения средств в 3 триллиона, сообщил регулятор. В... ПРАЙМ, 14.03.2022
финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Банки на однодневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 1,424 триллиона рублей при лимите размещения средств в 3 триллиона, сообщил регулятор.
В аукционе приняли участие 143 кредитные организации. Объем привлеченных денежных средств составил 1,424 триллиона рублей.
На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 19,8% до 20% годовых. Ставка отсечения по итогам аукциона — 20% годовых, средневзвешенная ставка — 19,99% годовых.