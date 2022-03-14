МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Банки на однодневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 1,424 триллиона рублей при лимите размещения средств в 3 триллиона, сообщил регулятор.

В аукционе приняли участие 143 кредитные организации. Объем привлеченных денежных средств составил 1,424 триллиона рублей.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 19,8% до 20% годовых. Ставка отсечения по итогам аукциона — 20% годовых, средневзвешенная ставка — 19,99% годовых.