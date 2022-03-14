МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Динамика нетто-активов российского банковского сектора по итогам января 2022 года была слабой по меркам последних месяцев, но это объясняется календарным фактором. Согласно данным Банка России, реальный прирост нетто-активов за первый месяц 2022 года составил только 0,3%, что стало слабейшим результатом за последние семь месяцев. В тоже время для начала года ситуация выглядит рядовой. В частности, в январе 2018-2020 годов наблюдалось снижение реальных активов, а в 2017 и 2021 годы прирост был на уровне 0,6%. Опубликован рейтинг закредитованности регионов России

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 февраля 2022 года, прирост нетто-активов в реальном выражении составил 15,5%, что на 1,7 процентных пункта выше чем на аналогичную дату 2021 года. При этом локальный максимум по приросту нетто-активов последних лет был в мае 2021 года и составлял тогда 17,4%, после чего темпы прироста стабилизировались на уровне 15-16%.

Объем брутто-активов за 12 месяцев, по состоянию на 1 феврале, вырос на 14,6%. На 1 февраля 2022 года суммарный объем активов российского банковского сектора составил 130,7 триллиона рублей. При этом прирост активов в январе составил +1,6 триллиона рублей, а за 12 месяцев — +16,6 триллиона рублей.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 февраля 2022 года. В рейтинге представлены данные по 359 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 14 марта 2022 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе 2022 года объем нетто-активов в номинальном выражении вырос у 174 кредитных организаций или у 48,5% банков из рейтинга. Для сравнения в январе 2021 года прирост нетто-активов наблюдался у 32,2% банков. Таким образом, в начале 2022 году доля банков с приростом активов находиться на достаточно неплохом уровне.

В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов в январе был у крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы — Сбербанка. Прирост активов у крупнейшего российского банка за первый месяц 2022 года составил 433 миллиарда рублей. Вторым по объему прироста активов стал АЛЬФА-БАНК (+412 миллиардов рублей), будучи пятым по размеру активов. Третье и четвертое место по приросту активов в начале 2022 года было у Банк ВТБ (343 миллиарда рублей) и у Газпромбанка (311 миллиардов рублей). Таким образом, эти четыре банка суммарно обеспечили почти 1,5 триллионов рублей прироста нетто-активов за первый месяц 2022 года или 95% суммарного прироста активов за январь.

Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе был у ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ). У этого банка активы за месяц выросли на 24%, что позволило подняться сразу на 15 позиции и попасть в ТОП-50 крупнейших банков. При этом значительный прирост активов у банка стал следствием увеличения межбанковского кредитования, а также остатков на счетах НОСТРО. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал БКС Банк, объем активов у которого вырос на 22% (+11 позиции, 72-е место). Третьим по темпам прироста стал банк «Креди Агриколь КИБ», а прирост его активов в январе составил +20%. Стоит отметить, что еще у шести крупных банков нетто-активы за январь выросли более чем на 10%. Россиян предупредили, чем можно испортить свой кредитный рейтинг

Наиболее существенное снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в январе 2022 года продемонстрировала БЭНК ОФ ЧАЙНА, активы которого за месяц снизились на 36%. Снижение активов у БЭНК ОФ ЧАЙНА объясняется сокращением межбанковского кредитования, которое существенно выросло в декабре. На фоне сокращения активов банк БЭНК ОФ ЧАЙНА на 18 позиций и на 1 февраля занимает 84-е место. Второй по темпам снижения активов стала РНКО "Платежный Центр", сокращение активов которого в начале 2022 года составило 34%, что привело к потере 18 позиций (94-е место). Третьим по темпам снижения активов стал БНП ПАРИБА БАНК со снижением активов на 14%, что привело к потере 4 позиций (93-е место в текущем рейтинге).

Рейтинг банков по объему активов на 1 февраля 2022 года в PDF-формате >>