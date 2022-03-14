МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ 14 марта направил платежное поручение для выплаты купона по евробондам двух выпусков на 117,2 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства. Экономист оценил вероятность дефолта в России

"Минфин России информирует, что 14 марта 2022 года направлено платежное поручение банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. сроком 15 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

Минфин ранее в понедельник сообщил, что утвердил временный порядок выплат по евробондам. Министерство указывало, что фактическая возможность выплат в валюте будет зависеть от санкционных ограничений в отношении валютных счетов ЦБ и правительства РФ.