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2022
https://1prime.ru/finance/20220315/836377647.html
Всемирный банк оценил влияние санкций против России на мировой ВВП
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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс сказал, что экономические меры против РФ окажут большее влияние на мировую кономику, чем военная спецоперация РФ на территории Украины... ПРАЙМ, 15.03.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс сказал, что экономические меры против РФ окажут большее влияние на мировую кономику, чем военная спецоперация РФ на территории Украины.
Мэлпасс посчитал, что ситуация на Украине приведет к "немедленному влиянию в ближайшей перспективе" на мировую экономику.
"Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России", — заявил Мэлпасс на мероприятии, организованном газетой Washington Post.
Однако глава Всемирного банка отметил, что другие государства смогут быстро восстановиться от прекращения поставок топлива из России, а также продуктов питания из РФ и Украины.
В частности, на его взгляд, сектор сельского хозяйства других стран может "приспособиться за год или около того".
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля.ым давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.