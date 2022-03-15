МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 6,8% — до 11,182 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. ФАС проверит обоснованность повышения цен магазином "Технопарк-Центр"

Выручка "Детского мира" увеличилась на 15% — до 164,3 миллиарда рублей.

Скорректированная EBITDA компании в 2021 году выросла на 6,2% — до 18,019 миллиарда рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов) и магазины товаров для животных "Зоозавр". Инвесткомпания Altus Capital в конце прошлого года приобрела более 25% акций "Детского мира", остальные акции группы находятся в свободном обращении.