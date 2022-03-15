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2022
https://1prime.ru/finance/20220315/836379576.html
"Татнефть" отчиталась о прибыли по итогам прошлого года
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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год выросла в 1,9 раза и составила 198,412 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка от... ПРАЙМ, 15.03.2022
энергетика, финансы, новости, татнефть, чистая прибыль, отчетность
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год выросла в 1,9 раза и составила 198,412 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 1,257 триллиона рублей, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.