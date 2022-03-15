МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год выросла в 1,9 раза и составила 198,412 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 1,257 триллиона рублей, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.