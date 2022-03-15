МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Банк России в условиях роста спроса населения на золото приостанавливает с 15 марта его покупку у кредитных организаций, сказано в сообщении регулятора. Путин разрешил россиянам покупать золотые слитки за наличную валюту

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций", — сообщает ЦБ.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Действие этой нормы распространяется на правоотношения с 1 марта 2022 года.