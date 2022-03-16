МОСКВА, 16 март — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник резко упали и закрылись на самом низком уровне почти за две недели. Инвесторы оценивали последние данные США по инфляции и ожидают итогов заседания ФРС.

Ожидается, что в среду ФРС впервые повысит процентную ставку с 2018 года. Центральный банк стремится обуздать инфляцию в США, достигшую 40-летнего максимума, тогда как российско-украинский конфликт угрожает замедлить рост мировой экономики.

Между тем Москва и Киев намерены продолжить переговоры по урегулированию напряженности в Восточной Европе. Четвертый раунд переговоров, состоявшийся в понедельник, не принес результатов.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 31,10 доллара, или 1,6%, до 1929,70 доллара за унцию, самого низкого уровня со 2 марта.

Майские фьючерсы на серебро подешевели на 14 центов, или почти на 0,6%, до 25,158 доллара за унцию.

Цены на золото продолжили снижаться после выхода данных, указавших на резкий рост оптовых цен в США. Индекс цен производителей (PPI) в США в феврале вырос на 0,8%, хотя прогноз опрошенных WSJ экономистов предполагал рост на 0,9%. Между тем производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в марте упал на 14,9 пункта до —11,8 пункта.

Широко ожидается, что ФРС США по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Участники рынка полагают, что ставка центрального банка будет повышена несколько раз в этом году.

ФРС собирается повысить процентные ставки с целью борьбы с ускорением инфляции, и связанное с этим изменение соотношения риска и доходности владения золотом привело к снижению котировок этого металла, отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Повышение процентных ставок может вызвать продажи на рынке казначейских облигаций. На фоне снижения котировок гособлигаций их доходность растет, что приводит к увеличению альтернативных издержек владения золотом, не приносящим гарантированного дохода, отметила Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.

Тем не менее "отсутствие дипломатического решения конфликта на Украине может ограничить снижение цен на золото. Падение может остановиться в районе 1900 долларов", полагает эксперт.

Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник снизилась с 2,14%, максимума с лета 2019 года, до 2,13%.

Майские фьючерсы на медь упали в цене на 0,"% до 4,513 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину упали на 4,7% до 1002,50 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий упали на 0,2% до 2412 долларов за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ