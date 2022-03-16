МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что не верит в возможность дефолта России. Fitch предупредило о рисках дефолта в России

По его словам, для этого нет никаких предпосылок и оснований, Россия будет "спокойно" выполнять свои обязательства.

"Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт", — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем он подчеркнул, что перед страной сейчас стоит политический вопрос – нужно ли вообще исполнять эти обязательства, "когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют".

"Здесь дело уже за исполнительной властью, за Центральным банком – они должны определяться", — добавил депутат.