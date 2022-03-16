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В Госдуме не верят в дефолт России
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Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что не верит в возможность дефолта России. По его словам, для этого нет никаких предпосылок и оснований, Россия будет... ПРАЙМ, 16.03.2022
финансы, новости, госдума, дефолт, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что не верит в возможность дефолта России.
По его словам, для этого нет никаких предпосылок и оснований, Россия будет "спокойно" выполнять свои обязательства.
"Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт", — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции.
Вместе с тем он подчеркнул, что перед страной сейчас стоит политический вопрос – нужно ли вообще исполнять эти обязательства, "когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют".
"Здесь дело уже за исполнительной властью, за Центральным банком – они должны определяться", — добавил депутат.