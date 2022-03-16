МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет предоставлять кредитные каникулы заемщикам ликвидируемых банков, следует из релиза госкорпорации. Сенаторы США предложат ввести санкции против всех банков России

"Агентство по страхованию вкладов предоставит кредитные каникулы заемщикам ликвидируемых банков. Кредитные каникулы – это льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты кредита на срок до шести месяцев. Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются, льготный период не отражается на кредитной истории и помогает сохранить статус надежного заемщика", — говорится в сообщении.

Кредитные каникулы предоставляются в соответствии с федеральным законодательством. Претендовать на предоставление кредитных каникул могут в том числе граждане и индивидуальные предприниматели, чей среднемесячный доход в 2022 году снизился не менее чем на 30% по сравнению с доходом в прошлом году.

Рассчитывать на льготный период также могут заемщики – субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации, перечень которых определен правительством.

При этом заемщики, ситуация которых не соответствует условиям, обозначенным в законе, также могут подать заявление в Агентство. Оно будет рассмотрено в индивидуальном порядке, обещает госкорпорация.