Агентство по страхованию вкладов предоставит кредитные каникулы заемщикам ликвидируемых банков
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет предоставлять кредитные каникулы заемщикам ликвидируемых банков, следует из релиза госкорпорации.
"Агентство по страхованию вкладов предоставит кредитные каникулы заемщикам ликвидируемых банков. Кредитные каникулы – это льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты кредита на срок до шести месяцев. Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются, льготный период не отражается на кредитной истории и помогает сохранить статус надежного заемщика", — говорится в сообщении.
Кредитные каникулы предоставляются в соответствии с федеральным законодательством. Претендовать на предоставление кредитных каникул могут в том числе граждане и индивидуальные предприниматели, чей среднемесячный доход в 2022 году снизился не менее чем на 30% по сравнению с доходом в прошлом году.
Рассчитывать на льготный период также могут заемщики – субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации, перечень которых определен правительством.
При этом заемщики, ситуация которых не соответствует условиям, обозначенным в законе, также могут подать заявление в Агентство. Оно будет рассмотрено в индивидуальном порядке, обещает госкорпорация.
https://1prime.ru/finance/20220316/836392412.html