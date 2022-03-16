2022-03-16T17:06:00+03:00

2022-03-16T17:08:35+03:00

2022-03-16T17:06:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220316/836395753.html

Путин: Центробанк не будет прибегать к эмиссии

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: ЦБ НЕ БУДЕТ ПРИБЕГАТЬ К ЭМИССИИ, В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРАЙМ, 16.03.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60