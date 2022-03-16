МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным активам ЦБ России, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.

"Я не уверен, что я в курсе этого, но не думаю, что мы получили какой-то официальный запрос по этому поводу. Я не уверен, что мы можем сделать это в одностороннем порядке", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, получала ли Британия такой запрос и готова ли поддержать.

Он добавил, что "с учетом ущерба, который был нанесен Украине, это может быть вопросом в дальнейшем", но на данный момент речь идет о заморозке активов.