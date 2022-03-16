МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Профучастники рынка ценных бумаг, не являющиеся кредитными организациям, просят Банк России поддержать реализацию ряда экстренных мер во избежание возможных негативных последствий на биржевом рынке, в частности, разработать механизм поэтапного запуска торгов и обсудить возможность проведения дискретных аукционов, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Письмо направлено от имени следующих компаний: "Универ-Капитал", "Атон", инвестхолдинга "Финам", БКС, "Алор +", ИФК "Солид", ИК "Риком-Траст", УК "Восхождение", "Универ Сбережения".

"Для защиты прав и законных интересов инвесторов, поддержки фондового рынка Российской Федерации и профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ), не являющихся кредитными организациям, просим поддержать реализацию следующих экстренных мер, принимая во внимание масштаб возможных негативных последствий…", — говорится в письме на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

"В целях обеспечения стабильности финансового рынка и защиты прав инвесторов разработать механизм поэтапного запуска торгов и обсудить возможность проведения дискретных аукционов", — указывается там же.

Профучастники предлагают следующую очередность запуска торгов: торги суверенным госдолгом, номинированным в рублях (облигации федерального займа); торги суверенным госдолгом, номинированным в долларах (еврооблигации); торги корпоративными долговыми обязательствами, номинированными в рублях и долларах; торги акциями российских корпораций.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ САМИХ ПРОФУЧАСТНИКОВ

Авторы письма также просят разработать меры поддержки профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, перед запуском торгов финансовыми инструментами на фондовом и срочном рынках ПАО "Московская Биржа" по аналогии последних решений Банка России о расширении ломбардного списка для удовлетворения потребности кредитных организаций в ликвидности, исходя из последней сложившейся рыночной цены ценной бумаги.

В частности, речь идет о том, чтобы заключать сделки РЕПО в рублях с ценными бумагами, входящими в ломбардный список ЦБ (еврооблигации и акции), по оценочной (рыночной) стоимости, сложившейся на 18 февраля 2022 года, и применяемых к ним ставок риска на указанную дату.

Они также предлагают ограничить штрафные ставки Центрального контрагента ПАО "Московская Биржа" (ЦК МБ) "разумными и справедливыми пределами при принудительном переносе позиций в рамках РЕПО с ЦК МБ (например, немногим выше ставки рефинансирования в рублях РФ и RUSFAR в долларах США)".

Кроме того, профучастники предлагают ввести временный мораторий для Центрального контрагента на реализацию активов в рамках ликвидации маржинальных позиций при отсутствии справедливых цен на финансовые активы.

Авторы письма также просят разрешить профучастникам, осуществляющим брокерскую деятельность, не руководствоваться некоторыми требованиями указания Банка России "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" в части сроков закрытия позиций клиента.

"Полагаем, что необходимость закрытия в установленные указанием сроки существенного объема позиций клиентов профессиональных участников в текущей ситуации создаст дополнительное ценовое давление на рынок и повлечет нанесение большому числу российских инвесторов убытков в связи с необходимостью реализации принадлежащих им ценных бумаг по диспропорционально низким ценам для погашения обязательств перед профессиональными участниками", — говорится там же.

"В значительной части случаев такого обеспечения будет недостаточно, что создаст дополнительные риски для устойчивости индустрии российских финансовых посредников. В целях защиты российских компаний, ПУРЦБ и инвесторов в условиях санкционной войны, развёрнутой недружественными странами, видим первоочередную задачу Банка России в обеспечении безусловной защиты добросовестных участников гражданского оборота и финансового рынка", — добавляют они.

ВЫКУП БУМАГ МИНФИНОМ

"Для суверенного обеспечения экономики России достаточной денежной ликвидностью в качестве дополнительной меры поддержки ПУРЦБ и их клиентов разработать механизм и осуществить выкуп государственных ценных бумаг Минфином России, в первую очередь еврооблигаций", — указывается в письме.

"Данная мера является эффективной с учётом резкого снижения стоимости государственного долга и позволяет уменьшить остроту недостатка ликвидности, формировать длинные деньги, снижать процентные ставки, повышать устойчивость и глубину финансового рынка. В результате создается внутренний запас прочности финансовой системы, снижающий воздействие внешних шоков и рисков системного кризиса, а также способствующий защите интересов профессиональных и частных инвесторов", — уверены они.