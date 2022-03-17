МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Газета "Коммерсант" со ссылкой на мартовское исследование НАФИ пишет, что в резко изменившихся условиях россияне по-прежнему считают самым выгодным и надежным способом вложений денег недвижимость и золото.

Как показало исследование НАФИ, состоявшееся в марте 2022 года и включившего в себя опрос 1,6 тысячи человек в 53 регионах страны (выборка построена на данных Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта), хотя недвижимость традиционно остается одновременно самым надежным и выгодным способом вложения средств, число сторонников такого рода инвестиций устойчиво снижается.

Доля россиян, которые считают покупку недвижимости самым надежным способом вложений, сократилась с 40% в 2020 году до 33% в 2022 году.

Покупка золота — наоборот — стала восприниматься как более надежный актив (25% против 21% в 2020 году).

Также среди граждан растет интерес к наличным рублям: такие вложения считают надежными 23% респондентов против 15% в 2020 году. Выгодными — 19% (10% в 2020 году).

Растет интерес к криптовалютам: 8% говорят о их надежности, 11% — о выгодности. Наибольший потенциал таких вложений видят молодые люди (18-24 года), они чаще других отмечают надежность (23%) таких вложений.