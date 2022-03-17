МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 412,616 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства. Минфин прорабатывает стимулирование долгосрочных сбережений граждан

В феврале профицит бюджета составил 156,468 миллиарда рублей. Минфин также уточнил оценку исполнения бюджета за январь: профицит составил 256,148 миллиарда рублей против первоначальной оценки в 124,992 миллиарда рублей.

Объем поступивших доходов за январь-февраль достиг 4,206 триллиона рублей, что составляет 16,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 1,766 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 2,44 триллиона рублей.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 3,793 триллиона рублей, или 16% к общему утвержденному годовому объему и 15,7% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба за январь-февраль перечислила в бюджет 2,703 триллиона рублей, или 16,1% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2022 год; Федеральная таможенная служба — 1,28 триллиона рублей (20,6% к прогнозу). Другие ведомства перечислили в казну 222,678 миллиарда рублей, или 11,1% к годовому прогнозу.