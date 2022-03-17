МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая планируется увеличить до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Минфин прорабатывает стимулирование долгосрочных сбережений граждан

"Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП", — сказано в сообщении регулятора.

Планируется, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей, добавил регулятор.

Такой шаг, по мнению регулятора, позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам.

Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5-3 раза ниже эквайринговых.