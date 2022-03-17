МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Попавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег, даже на услуги уборщицы, пишет издание Bloomberg Businessweek. Британия ввела новые санкции против россиян

После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом").

По данным издания, которое взяло интервью у живущего в Лондоне Фридмана, у него есть израильский паспорт. Но на вопрос, может ли он переехать в Израиль, он заявил, что у него "нет там дома", и у него нет доступа к деньгам, чтобы купить его.

"Я здесь пленник", — приводит его слова издание.

Bloomberg Businessweek пишет, что меры ЕС и Великобритании привели к тому, что счета миллиардера были заморожены, и "теперь он пытается понять, как ему оплачивать даже небольшие расходы, например, на уборку".

"Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно", — сказал Фридман в беседе с изданием.

По данным Bloomberg Businessweek, после блокировки счетов Фридману придется получать разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить разумность его запроса. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно 2,5 тысячи евро в месяц.

По данным Bloomberg, перед введением санкций состояние Фридмана составляло около 14 миллиардов долларов. Сейчас его состояние на бумаге составляет около 10 миллиардов долларов. Издание Bloomberg Businessweek сообщает со ссылкой на Фридмана, что него нет недвижимости, кроме дома в Лондоне, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии, и что у него "нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать".