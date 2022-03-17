МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Даже в условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках наличные рубли "под подушкой" — это лучшее лакомство для инфляции, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Держать даже относительно небольшие суммы в отечественной валюте наличными (допустим, 100 —200 тыс. рублей) — это не самое разумное решение. Конечно, всегда имеет смысл иметь немного наличных в кошельке для непредвиденных ситуаций, но вполне достаточно минимальных сумм (к примеру, 5-10 тыс. рублей)". — рассказал специалист.

В инвестиционные инструменты — акции, облигации, паевые фонды и прочее — стоит направлять те средства, которые превышают сформированную "подушку безопасности". То есть свободные средства сверх суммы дохода за 3-6 месяцев. А саму "подушку безопасности" разумно хранить в максимально ликвидных и надежных инструментах. Это может быть вклад, накопительный счет или ОФЗ.

"Какой смысл держать даже небольшие суммы в наличных, если их сейчас можно разместить на короткий срок как минимум под 20% годовых? И при этом остается возможность в любой момент этими средствами воспользоваться", — рассуждает Бахтин.

Все операции в рублях в России будут исправно работать при любом раскладе, добавил он.

Деньги в кеше (наличных) не работают, не приносят доход и теряют свою покупательную способность. И даже в условиях, когда торги на бирже ограничены, средства на брокерских счетах могут продолжать приносить доход в отличие от наличных денег, напомнил инвестстратег.

"К примеру, подключив услугу овернайт у брокера, можно получать доход, сопоставимый с уровнем ставок по депозитам. При этом в любой момент — при появлении интересных возможностей на рынке — эти средства можно будет инвестировать", — подытожил собеседник агентства.