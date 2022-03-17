МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Сбербанк назвал фейком информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир", однако признал возможность увеличения сроков их изготовления и посоветовал оформлять цифровой вариант.

"Фейк: в Сбере закончился пластиковый "Мир". Правда: Информация не соответствует действительности. Но в связи с повышенным спросом на пластиковые карты "Мир" возможно увеличение сроков изготовления и доставки таких карт", — говорится в сообщении банка.

При этом Сбербанк посоветовал клиентам при необходимости срочного получения карты "Мир" оформлять ее цифровой вариант в мобильном приложении банка, что займет несколько минут.

Ранее в четверг "Тинькофф" также опроверг РИА Новости информацию о нехватке пластика для выпуска карт, заявив, что "пластика с избытком".