МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Жадность западных инвесторов победила, и выплаты по еврооблигациям РФ в размере 117,2 миллиона долларов были проведены, несмотря на слухи о дефолте, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. Песков исключил возможность дефолтов в России

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Правительство РФ 17 марта сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.

"Дефолт по отношению к России уже допустили США и ЕС, заморозив выплаты в сторону нашей страны, и при этом пропустив платежи по бондам. Выплаты в долларах производятся из "замороженных" активов (300 миллиардов долларов), при этом неожиданно оказалось, что до 25 мая производить переводы можно. Таким образом, страшилки по дефолту не оправдались, жадность с той стороны победила", — сказал директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании "Вектор Икс" Сергей Звенигородский.

"К удивлению Минфина купонный платеж по евробондам, который должен был состояться 16 марта прошел. Однако рейтинг России останется низким…. Минфин США дал окно до мая по платежам по российскому госдолгу. Далее окно может закрыться", — добавил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

По словам финансового аналитика "Алор брокер" Андрея Эшкинина, РФ готова платить по долгам и в будущем, но наложенные санкции на резервы затрудняют это, именно поэтому в последнее время начали говорить о техническом дефолте.

"Россия перевела на выплаты купонного дохода 117,2 миллиона долларов, что показало намерения платить по своим долгам. Следующая крупная выплата назначена на 31 марта…. Более чем уверен, что Россия сможет совершить и этот платеж, ведь сейчас есть возможность платить в рублях по указу президента", — пояснил он.