МОСКВА, 17 марта. — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 17 (2349).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6030-У от 23.12.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П "О платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67709 от 14.03.2022, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 6086-У от 11.03.2022 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета выданных займов, прочих предоставленных средств, размещенных банковских вкладов, приобретенных прав требований от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, производных финансовых инструментов, привлеченных кредитов и займов, выпущенных облигаций и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости, внебалансовых требований и обязательств по сделкам с ценными бумагами, совершаемым на возвратной основе, требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам /сделкам/, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора /сделки/, отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67720 от 14.03.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6087-У от 11.03.2022 "О порядке отражения кредитными организациями на счетах бухгалтерского учета предоставленных кредитов, приобретенных прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, производных финансовых инструментов, привлеченных кредитов и депозитов, выпущенных облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов, оцениваемых по справедливой стоимости, внебалансовых требований и обязательств по сделкам с ценными бумагами, совершаемым на возвратной основе, требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам /сделкам/, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора /сделки/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67719 от 14.03.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6088-У от 11.03.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 марта 2019 года № 5094-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 67716 от 14.03.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— приказ № ОД?467 от 09.03.2022 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 декабря 2021 года № ОД-2474";

— приказ № ОД?496 от 15.03.2022 "О прекращении деятельности временной администрации публичного акционерного общества "АСКО-СТРАХОВАНИЕ";

— информационное письмо о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка № ИН-018-38/28 от 06.03.2022;

— информационное письмо об особенностях исполнения требований нормативных актов Банка России № ИН-018-38/33 от 14.03.2022.