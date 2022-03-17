МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфину России 21 марта предстоит очередная выплата купонного дохода по суверенным еврооблигациям, номинированным в долларах, свидетельствуют эмиссионные документы.

Минфин РФ в следующий понедельник должен будет произвести выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2029 году на 65,6 миллиона долларов. Выпуск Россия-29 объемом 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее напоминал, что по выпускам российских еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, непосредственно в эмиссионных документах заложена возможность проводить выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Главный стратег компании "Атон" Александр Кудрин считает, что министерство постарается произвести выплату купона именно в валюте выпуска, то есть в долларах. "Альтернативная валюта платежа может использоваться только, когда основная недоступна, а пока вроде бы платеж в долларах проходит нормально", — заявил Кудрин РИА Новости.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Правительство РФ 17 марта сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.