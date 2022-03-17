МИНСК, 17 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предусмотрел возможность минфину, банкам и юрлицам обеспечивать исполнение обязательств по долгу перед странами, вводящими против Минска санкции, в национальной валюте, сообщается в четверг на сайте министерства финансов республики. Лукашенко высказался о судьбе доллара

Согласно сообщению, 14 марта Лукашенко подписал указ "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". По данным минфина, этот документ "направлен на повышение внутренней устойчивости экономики, включая обеспечение макроэкономической и бюджетной стабильности, в условиях беспрецедентного санкционного давления, связанного с введением иностранными государствами ограничительных мер в отношении Республики Беларусь".

"В случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое "замораживание" реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте, министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета министров … обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусматривается предоставление правительству права вводить сбор за досрочное расторжение кредитных и арендных договоров, инициированное иностранными организациями или гражданами из государств, принявших решение о введении специальных мер и санкций в отношении белорусских юридических и физических лиц. Путин и Лукашенко договорились о взаимной поддержке в условиях санкций

"Также в качестве ответной меры реагирования в отношении действий таких государств Совет министров, его президиум вправе приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Республикой Беларусь с этими государствами", — говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что также приняты меры с целью предотвращения вывода капитала из страны. "Устанавливается запрет на отчуждение участниками и акционерами юрлиц Белоруссии, которые являются лицами вышеназванных иностранных государств, долей и акций в уставных фондах таких юридических лиц по перечню, определяемому Советом министров", — говорится в сообщении. Помимо этого, предоставляется право Совету министров на установление повышенной ставки налога на доходы иностранных организаций в отношении таких возможных выплат — дивиденды, роялти, процентные доходы.

По информации минфина, предусмотрен комплекс мер, включающих оказание поддержки реальному сектору экономики, сохранение сбалансированности бюджета и реализацию ответных мер на недружественные действия зарубежных партнеров. Правительство получило ряд полномочий, позволяющих оперативно принимать решения в отношении отдельных организаций. Например, в части установления сроков уплаты дивидендов за 2021 год, определения особенностей уплаты НДС и акцизов при реализации белорусских нефти и нефтепродуктов, изменения сроков уплаты налогов, пошлин, размера платы за предоставление гарантий правительства по кредитам, выдаваемым банками, переноса приходящихся на 2022 год сроков исполнения обязательств по бюджетным ссудам и другое.

Предусматривается возможность не применения к экспортерам банками штрафных санкций при не подтверждении целевого использования кредитных средств по причине военно-политической обстановки на территории страны-контрагента и при обеспечении экспортером уплаты в полном объеме процентов по экспортным кредитам. Указом освобождены от налога на добавленную стоимость операции с мерными слитками и ограненными драгоценными камнями, произведенными белорусскими предприятиями-изготовителями. Предусмотрены меры по оптимизации и сокращению непервоочередных расходов республиканского и местных бюджетов.