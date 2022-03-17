МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Нацбанк Украины хочет, чтобы китайские платежные системы прекратили обслуживать операции с их картами на территории РФ, а также за ее пределами — в случае, если были выпущены в российских банках.

Китай ранее заявил, что отказывается присоединяться к антироссийским санкциям и примет необходимые меры для защиты интересов и законных прав своих компаний.

"Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности, прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами", — говорится в сообщении нацбанка в Facebook.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".