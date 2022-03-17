МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ разъяснило, на какие льготы может рассчитывать бизнес по кредитам с плавающими ставками: малые и средние компании три месяца будут выплачивать кредит по прежней ставке, затем она будет постепенно повышаться в течение полугода; для крупного бизнеса ставки начнут постепенно расти уже с первого месяца.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов. Как следует из сообщения Минэкономразвития, соответствующий законопроект, подготовленный под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, был поддержан на заседании кабмина в четверг.

По оценкам министерства, около 40% корпоративных рублевых кредитов предоставлены российскими банками под плавающую процентную ставку. При этом в большинстве таких кредитных договоров в качестве базовой используется ключевая ставка Банка России, которая в конце февраля выросла сразу до 20% с 9,5%.

"Вместе с коллегами из Центробанка подготовили законопроект – предлагаем установить переходный период по кредитам с "плавающими" ставками. По нашим оценкам, такое решение затронет кредитов на 14,3 триллиона рублей", — сказал на заседании правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников, чьи слова приводит пресс-служба.

Он указал, что основная часть заемщиков по кредитам с плавающей ставкой – это бизнес. Согласно предложениям министерства, для каждой из категорий заемщиков законопроект предусматривает свой порядок реструктуризации кредитной задолженности.

"Субъекты МСП смогут рассчитывать на прежнюю ставку в течение трех месяцев. Затем, согласно законопроекту, в течение следующих шести месяцев будет происходить постепенное повышение до уровня рыночных ставок. Ставки для крупного бизнеса будут повышаться постепенно, но уже с первого месяца", — сказано в сообщении министерства. Обратиться в банк за установлением переходного периода со сниженными процентными ставками по кредитам с плавающей ставкой можно до 1 мая.

Как ранее говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в потребительском кредитовании в РФ минимум кредитов с плавающей ставкой. При этом Минэкономразвития предусмотрело механизм реструктуризации и для физлиц.

"Для граждан Минэкономики предложило установить величину процентной ставки, действующей на 27 февраля 2022 года. При этом… в течение ближайших после вступления в силу законопроекта 9 месяцев ставка будет фиксироваться по состоянию на 27.02.2022. Начисленные за этот период проценты по схеме 15% минус размер ставки, действующей на 27.02.2022, будут выплачиваться по окончании срока действия кредитного договора, в течение 9 месяцев равными долями", — разъясняет министерство.