Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов снизился за неделю
Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов снизился за неделю по 16 марта до $140 миллионов
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 16 марта составил 140 миллионов долларов после оттока в 250 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"По данным EPFR Global, российские активы за неделю оказали чистые оттоки в размере 140 миллионов долларов за счет фондов акций и облигаций против оттока в 250 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре.
https://1prime.ru/finance/20220318/836416398.html
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