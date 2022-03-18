МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 16 марта составил 140 миллионов долларов после оттока в 250 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"По данным EPFR Global, российские активы за неделю оказали чистые оттоки в размере 140 миллионов долларов за счет фондов акций и облигаций против оттока в 250 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре.