МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 20% годовых.

Это совпало с прогнозом аналитиков.

Напомним, что 28 февраля Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20%, что стало ее новым историческим максимумом.