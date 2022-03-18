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2022
https://1prime.ru/finance/20220318/836419265.html
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 20%
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Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 20% годовых. Это совпало с прогнозом аналитиков. Напомним, что 28... ПРАЙМ, 18.03.2022
финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 20% годовых.
Это совпало с прогнозом аналитиков.
Напомним, что 28 февраля Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20%, что стало ее новым историческим максимумом.