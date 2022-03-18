МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банковская система РФ в условиях западных санкций работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России представит новый макроэкономический прогноз

"В конце февраля мы повысили ключевую ставку в первую очередь для того, чтобы противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых беспрецедентных санкций. Были приняты и другие стабилизационные меры. Что мы имеем сегодня: банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась", — сказала Набиуллина.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Россияне в последние две недели возвращают на вклады в банках ранее снятые деньги, отметила глава ЦБ."В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады", — сказала она.