МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Газпромбанк запускает платежное решение GazpromPay, которое позволит совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт, также через сервис можно будет выпустить и пополнить виртуальную карту, говорится в сообщении кредитной организации.

"Газпромбанк запустил новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий быстро, удобно и безопасно совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту… Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", — говорится в сообщении банка.

Сервис не нужно скачивать на смартфон в виде отдельного приложения, чтобы его использовать. Достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту.

"Кошелек GazpromPay является продолжением линейки цифровых продуктов и сервисов Газпромбанка для электронной коммерции", — добавили в пресс-службе.

Платежный сервис от Газпромпанка уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов – партнеров банка, которые одними из первых подключили сервис. В ближайших планах команды GazpromPay и банка – расширить количество партнеров и функционал сервиса.

"Мы гордимся этим проектом и уверены, что в будущем он станет важным элементом динамично развивающейся розничной финансовой системы России", — отметил пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов.