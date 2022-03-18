МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Работа финансовой системы России, выстроенная за последние годы, позволяет обеспечивать в текущей ситуации бесперебойность платежей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. Набиуллина назвала вынужденной мерой контроль за движением капитала

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"В последние годы мы много работали как над повышением автономности внутренней финансовой инфрастуктуры, так и над укреплением устойчивости банковской системы. В результате платежная инфрастуктура в России, даже в условиях ограничений, обеспечивает бесперебойность платежей", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что в то же время "банки имеют возможность идти навстречу клиентам, тем компаниям и гражданам, которые попали в тяжелую ситуацию, реструктурируя их кредиты".