СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ВКЛАДАМ В КРУПНЕЙШИХ БАНКАХ РФ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ МАРТА ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА В 20,51% — ЦБ
https://1prime.ru/finance/20220318/836424810.html
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СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ВКЛАДАМ В КРУПНЕЙШИХ БАНКАХ РФ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ МАРТА ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА В 20,51% — ЦБ
https://1prime.ru/finance/20220318/836424810.html
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