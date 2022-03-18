МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России определил, какие сведения регулятор и финансовые организации, вправе не раскрывать до конца года, в частности, это касается контролирующих лиц банков, говорится в сообщении ЦБ.

О том, что Банк России получит право определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 9 марта. По его словам, такая мера нужна для снижения санкционных рисков для российских финансовых организаций.

"Определить, что кредитные организации… вправе не раскрывать до 31 декабря 2022 года следующую информацию: о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации; членах органов управления и иных должностных лицах кредитных организаций", — сказано в сообщении.

Также можно не раскрывать информацию о событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Сам Банк России вправе до 31 декабря 2022 года не раскрывать на своем официальном сайте информацию о лицах, контролирующих банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

ЦБ не будет раскрывать данные о реорганизациях кредитной организации и НПФ. Регулятор вправе не сообщать информацию о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний, являющихся коммерческими организациями.

Вместе с тем, такое решение регулятора не отменяет обязанности финансовых организаций отчитываться в ЦБ в установленном законом порядке.