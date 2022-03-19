МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада могут стимулировать другие страны отказываться от валютных резервов в долларах и евро, предположил в статье для китайского издания South China Morning Post эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли. Об этом сообщает Lenta.ru. Аналитик дал прогноз, когда начнется "увядание" доллара

Автор отмечает, что Москва несколько последних лет стремилась ограничить свои валютные резервы в долларах, и Банк России старался наращивать позиции в евро, золоте и юанях.

Кимберли назвал решение Соединенных Штатов и Евросоюза заморозить российские валютные резервы "нездоровым" прецедентом, который требует повышения темпов диверсификации резервов в мире.

"Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру", — заключил он.