МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Cвязанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщает Центробанк островного государства. Нидерланды заморозили российские активы на 6 миллионов евро

"На 28 февраля 2022 года в секторе насчитывалось около 420 миллионов долларов США в депозитах и 2,5 миллиарда долларов США на хранении или в трастовых активах, конечные бенефициарные владельцы которых из России или связаны с ней", — говорится в сообщении.

Речь идет о международных банках и трастовых компаниях. Багамский центробанк также проверят местные коммерческие банки. При этом в заявлении не уточняется, идет ли речь об активах попавших под санкции лиц.

Ранее сообщалось, что группа финансовых регуляторов Багамских Островов запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, которые попали под западные санкции на фоне специальной военной операции РФ на Украине.