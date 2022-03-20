МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Бесцеремонное презрение" к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов. Об этом говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.

Он отмечает, что американский доллар на сегодняшний день — мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным "убежищем". Американские эксперты оценили последствия антироссийских санкций для США

"Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта — самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно", — отмечает Видбург.

По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремлением США заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешным выводом американских военных из Афганистана.

"Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи", — утверждает она.

Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь "извращенной показной добродетелью" и "самоубийственной тягой к "зеленой" энергии", относится к Саудовской Аравии с "бесцеремонным презрением", что и привело к нынешнему развитию событий.

Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых "первой ласточкой грядущей катастрофы" сделка с юанем может не стать, продолжает она. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилось в 1990-х годах. При этом американский доллар, по ее мнению, "все же немного стабильнее юаня", даже с учетом того, что правительство Байдена "печатает деньги и транжирит их напропалую". А Китай, как утверждает Видбург, "кажется крепче, чем на самом деле", как "некогда Советский Союз".

"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", — заключает Видбург.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.