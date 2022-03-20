ПАРИЖ, 20 мар — ПРАЙМ. Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

"Мы заморозили активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро. Кроме того, мы заморозили активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро", — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Он добавил, что Франция заморозила недвижимость на территории страны на сумму полмиллиарда евро, что соответствует примерно 30 объектам недвижимости или квартирам, принадлежащим гражданам России. "В общей сложности это почти миллиард евро, а точнее 850 миллионов евро, которые были заморожены", — уточнил Ле Мэр.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Западные страны в ответ ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.