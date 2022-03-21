МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов заявил журналистам, что России нужно создавать международный цифровой арбитраж для защиты от санкций цифровых активов. Эксперт рассказал о последствиях заморозки активов россиян во Франции

Он отметил, что у граждан РФ, сейчас достаточно цифровых активов, "тогда как правовых регуляторных механизмов не только у нас, но и в принципе в мире не существует".

По его мнению, цифровые активы находятся под угрозой заморозки, так как западные страны уже заморозили золотовалютные резервы России, а также активы и недвижимость состоятельных россиян.

Богданов подчеркнул, что "сейчас нужно не выжидать, а брать инициативу в свои руки и готовить правовую базу по цифровым активам, формировать международный цифровой арбитраж, глобальные цифровые альянсы, работать с международными институтами".

При этом самое важное сейчас, по его словам — это оперативность и активность в международном юридическом и правовом поле, создание прецедентов, а не рассуждения и попытки отбиться от беспочвенных обвинений.

Эксперт считает, что это в конечном итоге пойдет на пользу стабильности мировых экономических базисов и институтов права, легитимность которых в связи с последними решениями вызывает большие вопросы.