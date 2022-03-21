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2022
https://1prime.ru/finance/20220321/836444745.html
Бывший первый зампред Швецов займет новую должность в Банке России
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. Сергей Швецов, с 21 марта покинувший пост первого заместителя председателя Банка России, временно будет советником главы регулятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ... ПРАЙМ, 21.03.2022
банки, финансы, экономика, новости, цб рф, сергей швецов, кадровые перестановки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Сергей Швецов, с 21 марта покинувший пост первого заместителя председателя Банка России, временно будет советником главы регулятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"Сергей Швецов ушел с поста первого заместителя председателя Банка России, но временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя Банка России", — говорится в сообщении.