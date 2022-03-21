МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Сергей Швецов, с 21 марта покинувший пост первого заместителя председателя Банка России, временно будет советником главы регулятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Первый зампред Швецов покидает Банк России

"Сергей Швецов ушел с поста первого заместителя председателя Банка России, но временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя Банка России", — говорится в сообщении.