МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банк России в понедельник проведет три аукциона репо: месячный и годовой с лимитом в 100 миллиардов рублей каждый и однодневный "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. Бывший первый зампред Швецов займет новую должность в Банке России

Минимальные возможные ставки в заявке составляют 20,1%, 20% и 20,25% годовых для месячного, однодневного и годового аукционов соответственно.

Кроме того, ЦБ РФ в понедельник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей.

Дата привлечения денежных средств в депозит — 21 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов — 22 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Также сообщается, что сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в понедельник сложилось положительным, составив 1,446 триллиона рублей. В пятницу сальдо было положительным и составляло 1,126 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.