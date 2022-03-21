Банк России проведет 21 марта три аукциона репо и однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки"
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банк России в понедельник проведет три аукциона репо: месячный и годовой с лимитом в 100 миллиардов рублей каждый и однодневный "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
Минимальные возможные ставки в заявке составляют 20,1%, 20% и 20,25% годовых для месячного, однодневного и годового аукционов соответственно.
Кроме того, ЦБ РФ в понедельник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей.
Дата привлечения денежных средств в депозит — 21 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов — 22 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.
Также сообщается, что сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в понедельник сложилось положительным, составив 1,446 триллиона рублей. В пятницу сальдо было положительным и составляло 1,126 триллиона рублей.
Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.
https://1prime.ru/finance/20220321/836445131.html