КАИР, 21 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Египта на внеочередном заседании поднял ключевую ставку, остававшуюся неизменной с ноября 2020 года, на 1 процентный пункт — до 9,25%, говорится в заявлении регулятора. Египет начнет сбор урожая пшеницы раньше срока

В своем релизе ЦБ указал на "мировой рост инфляции и увеличение рисков для мировой экономики вследствие российско-украинского конфликта". Отмечается значительный рост цен на основные продукты, перебои с цепочками поставок, возросшая стоимость перевозок.

Египетский регулятор также заявил, что для сохранения стабильности экономики страны намерен гибко относиться к курсу валют.

"Вследствие этих событий и с учетом темпов инфляции, за первый квартал года достигшей 7%, комитет финансовой политики в ходе внеочередного заседания решил поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов", — говорится в сообщении. Нынешнее заседание изначально планировалось на четверг.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса. Так, цены на местное мясо выросли на 10%, а на импортное на 50 фунтов за килограмм (более трех долларов), заявил глава департамента мясников Торговой палаты Каира. Подорожал также хлеб в связи с ростом цен на пшеницу. В воскресенье кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Лепешка весом в 90 грамм теперь должна продаваться по цене в 1 фунт (6 рублей), такая же цена установлена за булку весом в 80 грамм. Продавцам, нарушившим правило, грозит штраф от 100 тысяч фунтов (600 тысяч рублей) до 5 миллионов (30 миллионов рублей).

Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов.

Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.