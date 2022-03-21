Центробанк сообщил об уменьшении дефицита ликвидности в банках России
Банк России: структурный дефицит ликвидности в российских банках сократился в 3,4 раза
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе сократился с максимального уровня начала марта в 3,4 раза — до 2,1 триллиона рублей, следует из данных ЦБ.
Банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита 25 февраля — тогда он составил 11 миллиардов рублей. Затем показатель начал резко расти, увеличившись до исторического максимума в 7,033 триллиона рублей на 3 марта. С 4 марта показатель стал постепенно уменьшаться. Таким образом, уровень структурного дефицита ликвидности в понедельник стал минимальным с 25 февраля.
Снижение дефицита ликвидности в банковской системе произошло за счет уменьшения требований ЦБ к банкам. Так, требования регулятора к кредитным организациям с 3 по 21 марта снизились на 4,5 триллиона рублей, до 5,3 триллиона.
Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора — состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.
https://1prime.ru/finance/20220321/836446193.html
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