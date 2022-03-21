МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2022 года уменьшилась на 2,9%, до 20,7 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) увеличились за январь 2022 года на 0,5%, до 16,9 трлн рублей, что обусловлено динамикой валютных вкладов (при этом в долларовом эквиваленте депозиты физических лиц в иностранной валюте снизились). Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций несколько уменьшилась (с 21% до 20,8%).

За январь 2022 года в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам снизилась как рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 74,2% до 72,8%), так и доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) (с 75,3% до 74,6%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах в анализируемом периоде выросли на 12,5%, до 12,5 трлн рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона повысился с 14% до 15,4%

на 01.02.2022.