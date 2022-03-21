МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак выступил за введение в России законодательного регулирования майнинга криптовалют и сбор с отрасли налогов: свободные энергетические мощности в стране есть. Об этом он рассказал в ходе встречи с фракциями в Госдуме. Эксперт считает, что России надо создать международный цифровой арбитраж

"По поводу майнинга. Регулированием занимается Минфин с ЦБ. Мое лично мнение, позиция, что это надо в принципе легализовывать, вводить нормальную систему экономической действительности, вводить систему налоговых отношений", — считает Новак.

"У нас есть свободные энергетические мощности, которые могут быть использованы. В данном случае мы не против, но здесь надо, чтобы было на законодательном уровне закреплено, что есть такой вид деятельности… Надо законно подключаться,…дальше работать, платить налоги", — добавил вице-премьер.

Минфину совместно с Банком России было поручено внести в правительство законопроект о регулировании криптовалют. При этом у министерства сохраняются принципиальные разногласия с ЦБ по этой теме.

Минфин РФ 18 февраля внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. При этом ЦБ РФ разработал два законопроекта о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах за нарушение этих требований.