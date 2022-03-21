МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Центральный банк России смягчает с 1 апреля этого года обязательные резервные требования, а также устанавливает коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций, так, для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов уменьшаются с 2% до 1% по всем категориям обязательств в рублях, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк России сообщил об ускорении трендовой инфляции в стране

"Банк России в связи со вступлением в силу Положения Банка России от 11 января 2021 года № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" с 1 апреля 2022 года устанавливает обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций", — сказано в релизе.

Так, нормативы обязательных резервов для банков с базовой лицензией остаются в размере 2% по всем категориям обязательств в валюте других стран и уменьшаются с 2% до 1% в рублях. Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций эти нормативы остаются на уровне 2,00% по всем категориям обязательств как в рублях, так и в валюте.

При этом, коэффициенты усреднения обязательных резервов ЦБ оставил без изменений: банки с базовой и универсальной лицензией могут рассчитывать на коэффициент 0,9, небанковские кредитные организации — 1. "Нормативы обязательных резервов и коэффициенты усреднения обязательных резервов будут применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года", — отметили в ЦБ.

Кроме того, чтобы определить размер резервируемых обязательств кредитных организаций, которые участвуют в операциях репо и депозитных сделках с централизованным клирингом, Банк России устанавливает коэффициенты по таким операциям, применяемые по обязательствам в рублях и в иностранной валюте. С 1 апреля коэффициент равный 0,1 будет применяться начиная с расчета размера обязательных резервов за апрель 2022 года, коэффициент 0,2 — начиная с расчета размера обязательных резервов за июль 2022 год.

"Размер корректировочного коэффициента, устанавливаемого в целях определения суммы обязательств кредитной организации перед другими кредитными организациями — резидентами по выпущенным долговым ценным бумагам, подлежащих исключению из состава резервируемых обязательств, оставлен без изменений — в размере 0,2", — уточнили в регуляторе.